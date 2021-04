Camorra: sequestro di beni pari a 10 milioni di euro/VIDEO Maxi operazione della Polizia a Napoli

Ammonta a circa 10 milioni di euro il valore del decreto di sequestro beni in corso di esecuzione nel Napoletano nei confronti di esponenti del clan Mallardo, potente cosca che da Giugliano, grosso centro a Nord di Napoli, estende la sua influenza in una larga fetta del territorio domitio, a cavallo con la provincia di Caserta. L'operazione è in corso dalle prime luci dell'alba e vede in campo divresi uomini e mezzi. La cosca venne creata da Domenico Mallardo, e resa potente dal boss Francesco Mallardo, a cavallo tra gli anni settanta e ottanta