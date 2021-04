Giocavano ai video-poker: chiuso circolo abusivo Blitz della Polizia a Pianura

Gli agenti della divisione Polizia amministrativa-sociale, nell’ambito dei servizi tesi all'applicazione delle normative anti Covid-19, hanno controllato un circolo privato in città.

I poliziotti, una volta entrati, hanno accertato che la struttura era utilizzata come sala giochi ed era priva di qualsiasi autorizzazione e, per tale motivo, hanno sanzionato il gestore disponendo la chiusura della struttura per 5 giorni; inoltre, hanno sorpreso all’interno 9 persone che sono state sanzionate per assembramento in luogo aperto al pubblico.

Il titolare, è stato denunciato per esercizio di gioco d’azzardo mentre gli apparecchi video-poker ed il locale sono stati sequestrati.