Neonato ustionato stupisce i medici: respira da solo Era giunto in fin di vita il 12 marzo scorso al pronto soccorso dell'ospedale Santobono

Era giunto in fin di vita il 12 marzo scorso da Portici al pronto soccorso dell'ospedale Santobono, ustionato su varie parti del corpo dopo aver subito maltrattamenti in casa. Motivo per il quale sono stati arrestati poi i suoi genitori.

Oggi nel giorno di Pasqua, la lieta notizia. Il piccolo è stato È stato stubato in quanto ha iniziato a respirare autonomamente. Le sue condizioni restano stazionarie nella lora gravità, ma con segnali evidenti di miglioramento. Il bimbo è stato finora sottoposto ad una serie di delicati interventi chirurgici, a causa delle gravissime ustioni riportate.

La comunità di Portici radunata in preghiera sin dal primo giorno sta vivendo giorni di apprensione e attesa per le sorti del piccolo e le ultime notizie lasciano ben sperare.