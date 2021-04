Napoli, Rione Lauro: arrestato spacciatore Nei guai un 24enne, napoletano

I Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Giacomo Leopardi due persone, una delle quali a bordo di uno scooter, che stavano scambiando qualcosa in cambio di denaro e che, alla loro vista, si sono date alla fuga.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale l’acquirente è riuscito a dileguarsi mentre lo spacciatore, dopo aver lanciato un borsello sulla strada, è stato raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato e trovato in possesso di 6 involucri con circa 9 grammi di hashish e 60 euro, mentre nel borsello di cui si era disfatto sono stati rinvenuti 5 involucri con 7 grammi circa di marijuana.Inoltre, presso la sua abitazione i poliziotti hanno sequestrato diverso materiale per il confezionamento della droga.

Il 24enne, napoletano con precedenti a carico è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.