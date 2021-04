Controlli anti Covid: 105 i cittadini sanzionati a Pasqua Controlli dei carabinieri a Napoli

Presidiate le zone di passeggio come il lungo mare, il bosco di Capodimonte, il centro storico, il quartiere vomero e Posillipo. Anche le coste sono monitorate.

Controllate infatti anche le spiagge con le motovedette dei carabinieri della compagnia Napoli centro. Decine i militari impegnati con dispositivi impiegati nei punti nevralgici dell’intera città.

Nella sola giornata di ieri i carabinieri hanno sanzionato 105 persone per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Le sanzioni hanno riguardato il mancato utilizzo della prevista mascherina, la presenza non giustificata secondo quanto previsto dalle normative anti contagio e la residenza in altro comune. Durante i controlli i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per le normative anti contagio un 21enne di Pozzuoli.

I carabinieri lo hanno sorpreso all’una di notte a bordo del suo scooter in viale traiano angolo via andronico. Gli hanno intimato l’alt. Non si è fermato, ha accelerato ma ha perso il controllo cadendo a terra. I carabinieri - dopo essersi sincerati delle sue condizioni - lo hanno sanzionato per le norme anti-covid. Sanzioni anche per il mancato uso del casco e perché senza la prevista assicurazione.



Nessuna sanzione è stata accertata nei confronti degli esercizi commerciali della città. I controlli continueranno senza sosta anche oggi e per l’intera giornata grazie anche al monitoraggio fornito dai Carabinieri del nucleo elicotteristi. La motovedetta dell’arma vigila invece sulle coste