Afragola, di nuovo invasa dai rifiuti: serve bonifica urgente Europa Verde: "Le periferie vivono sempre più nel degrado"

Nuovamente in condizioni disastrose il tratto afragolese della Cantariello, il tratto di circumvallazione che collega Afragola a Casoria. Un video inviato da un cittadino al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli testimonia come il tratto di strada sia nuovamente invaso dai rifiutati mostrandosi come una discarica a cielo aperto.

“Abbiamo chiesto nuovamente la bonifica dell’area e soprattutto che l’area venga posta a video-sorveglianza per stanare e punire gli inquinatori contro i quali bisogna essere duri e determinati.

È assolutamente necessario che si cominci progettare e a programmare, non si può decidere di intervenire quando alla situazione diventa drammatica.

L’incapacità e la mancanza di volontà di pianificare sta gettando il nostro territorio nello scompiglio e nel degrado più assoluto, occorre cambiare registro.”- ha dichiarato il Consigliere Borrelli.

“La Cantariello nel tratto di Afragola è nuovamente in pessime condizioni. Abbiamo avuto un incontro con la commissaria prefettizia al comune di Afragola. Tanti i temi trattati, anche quello della pulizia e del decoro delle periferie. Da mesi è ferma una gara per lo smaltimento delle minidiscariche, abbiamo quindi chiesto velocità e concretezza, è quello che ci chiedono i cittadini. È mancata la programmazione in questi anni, ora occorre lavorare in maniera differente.” - ha raccontato Salvatore Iavarone, coordinatore dell’area Nord di Napoli di Europa Verde.