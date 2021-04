Donna rapinata sotto la minaccia di un coltello La Polizia dopo un rocambolesco inseguimento ha arrestato un 25enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in via San Donato per la segnalazione di una rapina. Giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato loro di essere stata rapinata della sua borsa da un uomo con volto travisato e armato di coltello, a bordo di una vettura.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno intercettato l’auto che percorreva via Alfredo Capelli dove il rapinatore, alla loro vista, ha abbandonato il veicolo e, dopo una breve fuga, è stato raggiunto in via Evangelista Torricelli fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Si tratta di un 25enne napoletano con precedenti a carico, il quale è stato arrestato per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’auto e il coltello sono stati sequestrati e la borsa riconsegnata alla proprietaria.