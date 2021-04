Sangue a San Giovanni a Teduccio: accoltellato in strada Ancora un omicidio a Napoli

Omicidio in via Stefano Barbato, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Pomeriggio di sangue a Napoli. Un uomo è stato accoltellato e ucciso in strada. Inutile ogni tentativo di soccorso. Troppo gravi le lesioni riportate, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto gli agenti del commissariato San Giovanni Barra. Indagini in corso per ricostruire la vicenda e stabilire il movente alla base del delitto.