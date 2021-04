Donna investita da un treno a Napoli E' in gravissime condizioni all’ospedale del Mare

Un treno investe una donna italiana a Madonna dell’arco. Dalle immagini delle telecamere - afferma Umberto De Gregorio presidente Eav - sembra chiara la volontà della donna, italiana, 65 anni, pare soffrisse di depressione di farla finita.

Lo conferma un bigliettino ritrovato in tasca in cui chiede perdono. Infinita tristezza per la donna, ora in gravi condizioni all’ospedale del Mare. Solidarietà al nostro macchinista, scosso per la tremenda scena."