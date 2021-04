Scampia, non si ferma all’alt: denunciato Sequestrata droga nascosta in un garage

Gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Janfolla hanno notato una persona a bordo di una moto che, alla loro vista, si è data alla fuga per eludere il controllo nonostante le fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento, terminato in via Teano, nel corso del quale il conducente ha perso il controllo della moto ed è stato bloccato.

In quei frangenti gli operatori sono stati accerchiati da altre persone presenti sul posto che hanno iniziato ad inveire contro di loro, con non poche difficoltà e il supporto di altri equipaggi dell’ufficio prevenzione generale, sono riusciti a riportare la calma.

Il 42enne napoletano con precedenti a carico, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente reiterata nel biennio mentre il veicolo è stato sequestrato.

Inoltre, nello stesso pomeriggio gli agenti hanno effettuato un controllo presso alcuni garage di un parco condominiale in via Mianella dove hanno rinvenuto, occultati sotto dei calcinacci, 15 buste con 155 grammi circa di cocaina ed un bilancino di precisione.