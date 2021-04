Donna isolamento per Covid, giù dal balcone: morta Dramma nel napoletano ad Afragola

Dramma questa mattina ad Afragola. Una donna di circa 60 anni è caduta dal quarto piano di una palazzina del rione Gescal a corso Italia.

La vittima, riferisce il Roma, si sarebbe schiantata al suolo dopo diversi metri ed è morta immediatamente sul colpo. Inutili i soccorsi per lei non c'è stato nulla da fare. La cause e la dinamica della tragedia sono ancora misteriose

Secondo le prime informazioni, la 60enne era malata di Covid ed era in isolamento a casa insieme alla sorella, con cui viveva. Dopo lo schianto, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno potuto però solo constatare il decesso della vittima. Sul posto ci sono i carabinieri della stazione di Afragola e gli agenti della Polizia Municipale. Nelle prossime ore i carabinieri potrebbero definire meglio i contorni dell’accaduto.