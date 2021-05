Con un click emulava abbaio cani e avvisava complici e clienti Pusher 25enne arrestato dai carabinieri, sequestrato il dispositivo

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato per spaccio di droga un 25enne di Grumo Nevano già noto alle forze dell'ordine. E’ stato sorpreso nei pressi dell’isolato A4 del Parco Verde mentre cedeva ad un ragazzo un involucro di plastica poco prima prelevato da un vano ricavato in un muro. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 130 euro in contante e una dose di cocaina. E ancora un telecomando che con un click attivava un segnalatore acustico nascosto che riproduceva il latrato dei cani, utilizzato per allertare eventuali complici e clienti nella piazza di spaccio. Il 25enne è finito in manette ed è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.