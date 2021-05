Tram contro auto: tragedia sfiorata a Napoli Feriti per fortuna non gravi. E' da anni che viene sollecitata maggiore sicurezza

Pauroso incidente stradale ieri sera intorno alle ore 23, in piazza nazionale a Napoli tra un tram e un automobile con feriti per fortuna non gravi.

Giuseppe Alviti leader Federazione nazionale Lavoratori: "E' da tempo che richiediamo dissuasori visivi e barriere stradali onde evitare il peggio. Solo la fortuna ha evitato morti. Aspettiamo valide e pronte risposte dalle autorità competenti."