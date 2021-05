False campagne di prevenzione: nei guai un centro medico Truffa aggravata ai danni del sistema sanitario regionale campano

Truffa aggravata ai danni del sistema sanitario regionale campano, in particolare la Asl Napoli 3 Sud, falso ideologico in atto pubblico e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe. Questi i reati per i quali sono indagati gli amministratori din un centro medico napoletano nei confronti dei quali la Guardia di Finanza e la sezione di polizia giudiziaria della Procura di Torre Annunziata hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 209mila euro, emesso dal gip del Tribunale oplontino.

Le indagini sono scattate a seguito di una segnalazione della Asl Napoli 3 Sud, competente sul territorio di Torre Annunziata, riguardante la rilevazione di abnormi flussi di prescrizioni mediche di particolari prestazioni di laboratorio "ad alto costo", tutte eseguite tra il 2015 e il giugno 2016 nel centro in questione.

Dalle indagini è emerso un collaudato sistema fraudolento, posto in essere dagli organi apicali del centro medico e da alcuni operatori sanitari (medici, ostetriche e infermieri), che mediante induzione in errore della Asl ha permesso di conseguire un profitto illecito quantificabile in 209mila euro effettivamente erogati e in ulteriori 185mila euro la cui erogazione è stata invece bloccata.