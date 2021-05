Ancora fuochi d’artificio in strada per omaggiare i carcerati Borrelli: "La celebrazione della criminalità va fermata gettando i semi della legalità"

Mentre la popolazione ancora deve fare i conti con il covid e le relative misure restrittive, proseguono a Napoli gli omaggi ai criminali e detenuti tra l’illecito e pratiche barbare. Ancora una volta arriva al Consigliere Regionale dei Europa Verde Francesco Emilio Borrelli un filmato che immortala l'ennesimo sparo di fuochi d’artificio per ‘salutare’ un detenuto.

“Siamo già intervenuti su questo fenomeno che sta dilagando. Un fenomeno che ha una doppia valenza: da un lato c’è una barbara tradizione che mette in pericolo l’incolumità delle persone sparando fuochi illegali in mezzo alle carreggiate e anche in piena notte; dall’altra c’è questa celebrazione della criminalità, questa propaganda della delinquenza che continua ad estendersi in modo incontrollato, anche grazie all’uso improprio che i detenuti fanno dei cellulari, filmando e mettendo sui social video virali.

Per questo le istituzioni devono intervenire in maniere decisa per ripristinare la legalità, serve inoltre un monitoraggio costante del problema fuochi, un’intensificazione dei controlli in strada e nelle carceri e tolleranza zero per gli incivili e coloro che non rispettano le regole.” - ha dichiarato Borrelli.