Precipita giù dal ponte per un selfie: grave 30enne napoletano Tragedia sfiorata nella capitale sulla tiberina

Ha perso l'equilibrio mentre si stava scattando un selfie con gli amici a ponte Garibaldi a Roma. Un 30enne è precipitato, dal ponte con vista sull'isola Tiberina, finendo sulla banchina sottostante.

Trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo, è in attesa di un intervento chirurgico per gravi lesioni. Sul caso indagano gli agenti del distretto Trevi. Il giovane, di Pomigliano d'Arco, era arrivato insieme a tre amici per fare un giro a Roma. I tre sono stati poi ascoltati separatamente e hanno confermato la stessa versione dei fatti.

Era seduto sul muretto, all'angolo, ha chiesto loro di fargli una foto e poi all'improvviso l'hanno visto cadere giù. E' ore ricoverato al San Camillo in codice rosso intubato.