Alle 18 Napoli-Sassuolo: le probabili scelte di Conte e Grosso Sorpresa Vergara, rifiata Politano

Poche energie, tante partite: il Napoli è chiamato a resistere in un momento difficile della stagione. Non perdere altro terreno dalla vetta, (l'Inter è scappata a +6) ma anche la necessità di guardarsi dietro perchè Juve e Roma corrono in ottica quarto posto.

Alle 18 al "Maradona" c'è il Sassuolo, ecco le probabili formazioni della sfida. Azzurri con l'ormai collaudato 3-4-2-1 Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; la sorpresa Vergara favorito su Lang, Elmas; Højlund. Rifiata Politano, Neres recupera ma parte dalla panchina Conte ancora squalificato, al suo posto Stellini.

Il Sassuolo di Fabio Grosso con il 4-3-3 questa la probabile: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Iannoni; Fadera, Pinamonti, Laurienté.