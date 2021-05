Covid: controlli interforze sul lungomare a Napoli Ecco il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia

Gli agenti del commissariato San Ferdinando e della divisione polizia amministrativa e sociale, i militari dell’arma dei carabinieri e del comando provinciale della guardia di finanza e personale della polizia locale, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti Covid-19, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in Largo Sermoneta, via Caracciolo, Molo Luise, Molo Mergellina, Rotonda Diaz, via Partenope e via Nazario Sauro. Durante l’attività gli operatori hanno identificato 150 persone ed effettuato controlli per verificare l’uso della mascherina, del distanziamento e del rispetto dell’osservanza delle disposizioni relative agli orari degli esercizi commerciali.