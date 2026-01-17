IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Almeno lui no Il campionato degli azzurri e le "vere favorite" del campionato

Ora che - avendo sottratto alla SSC Napoli quattro punti, tanto da impedirle di rimanere in scia delle milanesi, e in attesa che si aggiunga al gruppo di testa la Juventus - la formazione azzurra è di fatto fuori dai giochi per lo scudetto, finalmente si potrà favoleggiare della grandezza delle solite note, quelle che Antonio Conte, in una criticatissima intervista di qualche giorno fa, indicava come le vere favorite del campionato, e non per meriti calcistici ma per abitudine a "comandare".

Vedrete che, quando anche questa sua avventura nella città cara a Partenope sarà conclusa, non allenerà più in Italia. Almeno lui no.