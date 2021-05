Hashish in casa, sui panetti anche speedy gonzalez 31enne arrestato dai carabinieri al Vomero

I carabinieri del nucleo operativo Vomero hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti un trentunenne incensurato di Secondigliano. È stato sorpreso in strada a cedere una stecchetta di hashish ad un cliente napoletano poi segnalato alla Prefettura. La perquisizione, estesa anche all’abitazione ha consentito ai militari di rinvenire 12 panetti della stessa sostanza 1 kg circa di droga -materiale per il confezionamento e 2540 euro in contante ritenuto provento illecito. Il trentunenne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.