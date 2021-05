Fa irruzione in una casa famiglia: arrestato Nei guai un 23enne a Castellammare di Stabia

A Castellammare, a seguito di diverse segnalazioni di furto, i carabinieri della locale compagnia su impulso del comando provinciale hanno incrementato i controlli.

Questa notte, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare hanno arrestato per tentato furto aggravato un 23enne del posto già noto per reati specifici. Il giovane ha rotto il vetro della finestra posta al terzo piano della casa famiglia ashram Santa Caterina di via Santa Caterina e si è intrufolato all’interno. I carabinieri allertati dal 112 - sono intervenuti immediatamente e lo hanno bloccato. Tra le mani un personal computer. L’arrestato è in attesa di giudizio