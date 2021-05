Aggredisce il vigilante di un supermercato: arrestato Intervento della Polizia in Piazza Municipio

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in via dell’Incoronata per la segnalazione di una rapina in un supermercato.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, un addetto alla vigilanza aveva bloccato, dopo una colluttazione, un uomo che aveva tentato di allontanarsi dall’attività commerciale nonostante al suo passaggio fosse scattato l’allarme antitaccheggio dei varchi di uscita; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno del suo zaino, due bottiglie di whisky.

Un 31enne indiano con precedenti a carico e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentata rapina impropria.