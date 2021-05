Controlli carabinieri: ai raggi x il quartiere Ponticelli Perquisizioni e verifiche a persone sottoposte a misure detentive

I carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale nell’ambito del servizio di alto impatto disposto dal comando provinciale di napoli hanno identificato 85 persone (33 i pregiudicati) e controllato 60 veicoli.

Quattro le persone denunciate: Un 71enne per evasione, due parcheggiatori abusivi beccati in via Argine nei pressi di attività commerciali ed un 20enne trovato alla guida del suo scooter senza aver mai conseguito la patente di guida con recidiva nel biennio. Sette le persone sanzionate secondo le normative anti-covid perché non indossavano la mascherina e contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di 12mila euro.

Durante le operazioni, i carabinieri hanno controllato 24 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale ed effettuato diverse perquisizioni. I servizi continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni