Nuovo blitz al Parco Verde: arrestato spacciatore Sequestrati dai carabinieri 131 grammi di cocaina

Ancora il parco Verde nel mirino dei carabinieri della tenenza di Caivano. Un uomo, quando si è reso conto di essere stato notato da una pattuglia in transito nei pressi dell'isolato a 5, ha tentato la fuga. Il suo movimento è stato notato dai carabinieri che lo hanno rapidamente bloccato. È stato così trovato in possesso di 5,20 grammi di hashish, 151 di cocaina e 250 euro in contante ritenuto provento illecito. L'arrestato, un 28enne del luogo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.