Detenzione e spaccio di droga: arrestata una coppia Operazione dei carabinieri a Pianura

I carabinieri della stazione di Pianura hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 29enne del posto già noto alle forze dell'ordine è una 25enne incensurata. Durante un controllo alla circolazione sono stati perquisiti e trovati in possesso di 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi e della somma contante di €685, ritenuta provento illecito. Nella loro abitazione altri 6 grammi e mezzo della stessa sostanza già pronta per lo smercio e materiale vario per il confezionamento. L'uomo è stato accompagnato nel carcere di Poggioreale mentre la giovane sottoposta agli arresti domiciliari. Entrambi ora in attesa di giudizio.