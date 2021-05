Morte Maradona: omicidio doloso, cambia accusa per indagati Potrebbe esserci stata qualcosa in più della presunta grave negligenza

Nulla per impedire la morte di Diego Armando Maradona. Potrebbe esserci stata qualcosa in più della presunta grave negligenza nella condotta dei sette indagati per il decesso dell'ex fuoriclasse argentino, avvenuta lo scorso 25 novembre. Questo il motivo per cui, secondo la stampa locale, la procura di San Isidro ha stabilito che è necessario cambiare il capo di accusa nei confronti dei sette indagati al momento sotto inchiesta. Rischiano una pena che va dagli 8 ai 25 anni di reclusione, dopo la perizia che ritiene che l'ex Pibe de Oro venne abbandonato dal team sanitario, il cui lavoro risulto' "inadeguato, carente e sconsiderato". Italpress. (Foto dalla pagina Fb: @DiegoMaradona).