Camorra: arrestate 3 persone contigue al clan Ascione-Papale Operazione dei carabinieri a Ercolano

Dovrà scontare 3 anni, 7 mesi e 19 giorni di reclusione per reati associativi inerenti il sequestro di persona e violenza privata, un 37enne di Ercolano ritenuto affiliato al clan "Ascione-Papale". Già sottoposto agli arresti domiciliari, il 37enne è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. La misura è stata notificata dai carabinieri della tenenza di Ercolano che lo hanno tratto in arresto è tradotto al carcere di Secondigliano.



Stessi reati contestati ad un 41enne e un 55enne, entrambi di Ercolano. Anche loro sono ritenuti vicini al clan "Ascione - Papale": Il primo sconterà 4 anni di reclusione mentre il secondo trascorrerà i prossimi quattro giorni in carcere, a Secondigliano.