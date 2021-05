Lotta ai parcheggiatori abusivi: ancora due denunce Controlli della Polizia in Piazza Guglielmo Pepe e via Carriera Grande

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Guglielmo Pepe e in via Carriera Grande due persone che stavano svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo nascondendosi tra le auto in sosta.

I due napoletani di 40 e 27 anni con precedenti a carico, sono stati bloccati e denunciati. Contestualmente, è stato loro notificato un ordine di allontanamento e sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché privi di mascherina.