Viola gli arresti domiciliari: arrestato 62enne Ottiene un permesso per una visita medica. I Carabinieri lo trovano in un deposito di barche

I carabinieri di Varcaturo hanno arrestato per evasione un 62enne di Pozzuoli. L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di associazione a delinquere e tentato omicidio. Era stato autorizzato a recarsi a fare una visita medica ma è stato sorpreso dai militari presso il suo ex deposito di barche. L’uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.