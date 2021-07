Ischia, gira armato di arco frecce in strada: denunciato Sequestrato anche un coltello con la lama della lunghezza di 13 centimetri

Gli agenti del commissariato di Ischia, sono intervenuti in località Serrara Fontana per la segnalazione di una persona armata in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo armato di “nunchaku”, arco, frecce ed un coltello con la lama della lunghezza di 13 centimetri che, alla loro vista, ha tentato di nascondere; inoltre l’uomo, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha dato in escandescenze ma è stato prontamente bloccato.

Infine, gli operatori hanno rinvenuto, occultato nella vegetazione, un altro coltello con la lama lunga 31 centimetri.

Un 57enne ischitano è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.