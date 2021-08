Fiamme ad Ischia, Borrelli: "Alzare livello di attenzione" L'appello: "Non possiamo consentire a piromani e criminali di distruggere i nostri territori"

“Prima di ogni altra cosa voglio complimentarmi con gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, della Protezione Civile e della Polizia Municipale che durante la notte sono intervenuti per arginare e spegnere un incendio divampato a Forio, su un fianco del monte Epomeo. Le fiamme, che hanno interessato un’area boschiva di macchia mediterranea di circa 30 ettari, sono state domate solo al termine di una lunga e dura notte di lavoro. Gli incendi stanno letteralmente devastando tutta l’Italia e l’Isola di Ischia non viene risparmiata da questa piaga. Tali eventi sono sempre più frequenti, pertanto chiedo alle istituzioni interessate di aumentare sensibilmente i controlli e le azioni preventive. L’incendio di questa notte ha arrecato gravi danni alla vegetazione e alla fauna locale, ma poteva anche trasformarsi in una vera e propria tragedia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se i casolari nei dintorni hanno subito numerosi danni, mentre alcune bombole di gas sono addirittura esplose. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, ma sicuramente non possiamo consentire a piromani e criminali di distruggere il nostro Paese, la nostra città, la nostra isola verde, patrimonio naturale inestimabile per tutto il mondo. Pertanto mi auguro che vengano presto intraprese tutte le contromisure necessarie per porre un freno deciso a questi roghi che, invece, sembrano essere in costante aumento”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde.