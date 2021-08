Ischia: carabinieri arrestano pusher incensurato Sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina ad un cliente

Sempre alta l’attenzione dei carabinieri della compagnia di Ischia che vedono terminare la stagione balneare.



Questa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo di Ischia hanno arrestato per spaccio di droga un 22enne incensurato del quartiere vicaria. I militari, impegnati in un servizio anti droga, hanno notato il ragazzo aggirarsi nella piazza di lacco ameno e lo hanno seguito. Velocemente, ma non è passato inosservato ha ceduto 2 dosi di cocaina ad un cliente in cambio di 100 euro.

I carabinieri lo hanno bloccato e controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 320 euro in totale, ritenuti provento del reato. La cocaina appena smerciata è stata invece recuperata nelle tasche del “cliente”