Nuovo crollo nel centro storico di Afragola: paura per una donna Cede improvvisamente il solaio di una vecchia abitazione

E' salva per miracolo una donna, dopo aver lasciato un'abitazione parzialmente crollata nel centro storico di Afragola. Viceva insieme al figlio in un vicolo interessato dal cedimento della struttura. Sul posto, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale che hanno disposto verifiche ed accertamenti anche ad altre strutture adiacenti. L’area è stata transennata per motivi di sicurezza. Non è il primo episodio che si verifica in questa zona.