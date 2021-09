A Scampia una discarica abusiva degli svuocantine sotto il cavalcavia Borrelli: “Non si può più essere tolleranti. Fototrappole e pene esemplari"

L’area sottostante il cavalcavia dell’Asse Mediano in zona Scampia sembra sia diventata ormai una sorta di discarica abusiva dove svuotacantine e ditte edili abbandono materiale di risulta, ingombranti e suppellettili varie. La segnalazione arriva da un cittadino che ha denunciato la questione al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Innanzitutto abbiamo chiesto ad Asia a procedere a bonificare l’area ed abbiamo inoltrato il filmato inviatoci dal cittadino alle forze dell‘ordine affinché procedano all’identificazione e alla denuncia degli sversatori. Occorre però ora adottare drastiche contromisure installando fototrappole almeno in tutte quelle aree critiche, dove gli sversamenti abusivi sono all’ordine del giorno, per fermare gli incivili e questi criminali ambientali. L’unico modo per arginare il fenomeno è di prevedere punizioni esemplari, non si può più essere tolleranti.” - ha commentato il Consigliere Borrelli.