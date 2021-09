Anziana volatilizzata nel nulla: è giallo a Pianura Indagini in corso da parte dei carabinieri

Sembra essersi volatilizzata nel nulla. E' giallo a Pianura, dove non si hanno più notizie di un'anziana donna. La stanno cercando i carabinieri, che avrebbero avanzato ipotesi inquietanti alla luce di alcuni elementi raccolti nella sua abitazione. Sono in corso i rilievi della scientifica. Sentiti il figlio della donna e alcuni vicini. Non si escludono sviluppi nelle prossime ore.