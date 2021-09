Duchesca, sorpreso con merce contraffatta: arrestato In manette un 22enne senegalese

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, hanno notato in piazza Mancini un uomo con delle buste in mano che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo entrando frettolosamente in un palazzo di vico VI Duchesca.

I poliziotti lo hanno raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato nell’androne dello stabile. Inoltre, hanno rinvenuto nei sacchi diversi capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti di note “griffe” per un totale di 284 indumenti che sono stati sequestrati.

Il 22enne senegalese con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per ricettazione, contraffazione e introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio.