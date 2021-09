Sparatoria tra donne e bambini: terrore a Napoli nel quartiere Ponticelli Un agguato fallito rischia di finire in tragedia

Terrore a Ponticelli e Pianura. Un agguato fallito a un esponente dei De Micco-De Martino e uno scontro a fuoco tra malavitosi hanno fatto ripiombare i quartieri nel terrore. Vicende simili in quanto di chiaro stampo camorristico - come riferisce il Roma - ma diverse per modalità e retroscena con un unico punto in comune: in entrambi i casi le sparatorie sono avvenute in pieno giorno tra passanti e residenti, con donne e bambini che hanno rischiato di rimanere colpiti dai proiettili vaganti.