Sorpreso con coltelli all'interno della sua auto: denunciato Intervento della polizia a San Pietro a Patierno

Gli agenti del commissariato Secondigliano, hanno controllato in via Monsignor Francesco Barbato un uomo a bordo di un’auto trovandogli nel borsello, un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 10 centimetri e nell’abitacolo sotto il sedile, una roncola con la lama di 20 centimetri ed un coltellino dalla lama di 6. Un 46enne di Guidonia Montecelio con precedenti a carico, è stato denunciato per possesso di armi o oggetti atti ad offendere.