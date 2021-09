Anziana fatta a pezzi: il drone porta alla luce nuovi resti della donna Ancora un macabro rinvenimento nelle campagne di Pianura

Un drone ha portato alla luce altri resti del corpo della donna fatta a pezzi a Pianura dal figlio attualmente in carcere. Cinque giorni fa all'interno di un borsone, furono ritrovati gli arti e il tronco della povera anziana. Ed è proprio al confine tra Pianura e Quarto che i carabinieri hanno intensificato la loro attività. Il gip ha intanto convalidato il fermo per l'uomo. Il 59enne ha ribadito agli inquirenti di aver fatto a pezzi la madre di 85 anni, dopo che era deceduta a suo dire, per cause naturali. Un'azione spetata e assurda che ha destato profondo sconcerto, dolore, rabbia e indignazione.