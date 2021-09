Colpisce la moglie al volto con un'asta di metallo e la manda in ospedale Ancora una grave e triste storia di violenza in Campania

L'ha colpita al volto con un'asta di metallo, fino a procurarle un forte trauna facciale. E' successo a Napoli durante la notte dove i carabinieri, sono intervenuti per l'ennesima storia di violenza arrestando un 45enne del luogo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. La scoperta è stata fatta grazie all'ingresso della donna al pronto soccorso dell’ospedale dei pellegrini. Qui i militari hanno accertato la presenza dell'uomo, datosi poi alla fuga. E' stato successivamente rintracciato poco dopo nella sua abitazione ed arrestato. I carabinieri, infatti, hanno ascoltato la vittima, di 44 anni e ricostruito diversi episodi di violenza domestica avvenuti negli anni. L’arrestato è in attesa di giudizio. La donna sarà seguita dal centro anti-violenza presente sul territorio.