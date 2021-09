Ancora un concerto con cantante neomelodico interrotto dai carabinieri Il blitz durante la festa di compleanno

A Quarto Flegreo i carabinieri della locale tenenza, allertati dal 112, sono intervenuti in una corte condominiale di via trefole. Era stata segnalata musica ad alto volume. I militari dell’arma hanno constatato che si trattava di un concerto di un noto cantante neomelodico organizzato da una residente per il 18esimo compleanno del figlio. Musica spenta e festeggiamenti interrotti, i carabinieri sanzioneranno i responsabili dell’evento non autorizzato.