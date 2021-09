Sorpreso a spacciare droga: arrestato 42enne napoletano Finisce nella rete degli agenti del commissariato di Frattamaggiore

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi di un complesso popolare in via Solimena a Sant’Antimo un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a una persona che, alla loro vista, si è data alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di una bustina con un grammo circa di marijuana e 60 euro, inoltre, in una busta di cui si era disfatto poco prima, hanno rinvenuto 12 bustine contenenti 20 grammi circa della stessa sostanza e 30 stecchette di hashish del peso di circa 30 grammi.

L’uomo, un 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.