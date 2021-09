Ragazzo pestato con violenza: in branco si accaniscono contro di lui Borrelli: "Servono provvedimenti giuridici ed educativi prima che sia troppo tardi"

"Ancora una sera che si trasforma in follia nel napoletano, ancora una volta la movida che diventa violenza feroce. A Frattamaggiore, in via Garibaldi, lo scorso sabato notte, come segnala un residente al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, è stato pestato brutalmente da 10 persone.

Nel filmato inviato a Borrelli, si vede come gli aggressori si accaniscano nei confronti della vittima allontanandosi soltanto quando i residenti, dalle loro finestre, urlano e chiedono aiuto.

“Le ho inviato questo video con la speranza che si riesca a prendere questi criminali. Siamo stanchi di assistere a queste brutalità.” - spiega il segnalante.

“Abbiamo inviato il filmato alle forze dell’ordine affinché si riesca ad identificare gli aggressori che dovranno subire condanne severe. La violenza ha ormai preso il sopravvento nelle nostre strade e fa male verificare come siano soprattutto i giovani, tra vittime e carnefici, protagonisti di questi episodi brutali.

Urgono provvedimenti con un controllo costante del territorio, soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, ma anche del punto di vista giuridico ed educativo. Bisogna assolutamente invertire la rotta. ”- le parole di Borrelli.