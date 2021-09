Norme anti contagio a Napoli: carabinieri sanzionano imprenditore e 6 clienti Rafforzati in Campania i controlli da parte delle forze dell'ordine

Misure anti contagio in Campania. Rafforzati i controlli da parte delle forze dell'ordine in tutta la regione dove sono ancora in tanti a non attenersi alle regole, a partire dall'esibizione del green pass. C'è chi addirittura utilizza documenti di familiari o amici per accedere nei ristoranti, come sta accadendo in diverse città. Ma i furbetti dovranno fare i conti con i controlli che saranno sempre più incisivi, soprattutto all'interno delle attività ristorative.

I carabinieri della compagnia Napoli Vomero, nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli hanno sanzionato per violazione delle norme anti contagio il titolare di un pub. Accertata la vendita di bevande alcoliche dopo le 22 nonostante il divieto imposto dalle norme. Sanzionati anche i 6 clienti maggiorenni che stavano consumando davanti al locale.