Picchiata con violenza, si barrica in casa e fa arrestare il marito Il coraggio di una donna e l'intervento immediato dei carabinieri

L'ha picchiata per l'ennesima volta in casa ma lei ha avuto la forza di liberarsi da quelle mani violenti ed è riuscita a barricarsi in una stanza, chiudendosi a chiave.

E' da qui che è riuscita a chiamare i carabinieri, la cui situazione familiare era già nota da tempo. Una storia di maltrattamenti quasi giornaliera, per soldi. L'uomo avrebbe anche in questa circostanza preteso denaro dalla donna.

L'ha aggredita con forza, presa per i capelli, strattonata, schiaffeggiata e spinta più volte verso il muro. Una storia che solo per un soffio non è finita in tragedia. La salvezza è stata rinchiudersi con se stessa e il suo dolore in quella stanza mentre l'uomo tentava in qualche modo di sfondare la parte. Ma l'intervento dei carabinieri è stato rapidissimo.

Il 35enne è stato bloccato ed arrestato per maltrattamenti in famiglia. E' ora in carcere a Poggioreale in attesa di giudizio. Per la donna, momentaneamente è la fine di un incubo.