Senza assicurazione: multa e sequestro per un'ambulanza E' successo a Napoli, davanti al Fatebenefratelli

La mancanza di una copertura assicurativa può essere pericolosa per sé e per gli altri ed è severamente punita dal codice della strada.

Questa volta però non è stato sanzionato un veicolo qualunque ma un’ambulanza che della sicurezza in strada dovrebbe rappresentare l’incarnazione. A segnalare la cosa ai carabinieri una telefonata anonima: “Controllate l’ambulanza in Via Manzoni, proprio all’ingresso del Fatebenefratelli. E’ senza assicurazione”.

La soffiata si è rivelata veritiera e i militari della stazione di Napoli Posillipo sono stati costretti a sequestrare amministrativamente il veicolo. Salata la multa comminata all’autista e al proprietario del mezzo, amministratore unico di una cooperativa sociale del rione Sanità.

“Ottimo lavoro quello dei carabinieri della stazione Posillipo che hanno proceduto al sequestro amministrativo di un’ambulanza che sostava all’ingresso dell’ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni risultato senza assicurazione. Sono stati multati l’autista e il proprietario. Da tempo denunciamo, nel settore del trasporto urgente infermi, un sottobosco di organizzazioni non sempre riconducibili a situazioni chiare e trasparenti. Anzi, quello delle ambulanze, parrebbe un contesto appetibile proprio a faccendieri e improbabili.

Il sequestro ne è un chiaro sintomo. Un plauso va ai militari che con il loro lavoro hanno smascherato l'imbroglio, ma occorre estendere i controlli a tappeto. In primo luogo per garantire e tutelare la sicurezza dei pazienti, inoltre, per fare pulizia in un settore inquinato da abusivi e organizzazioni delinquenziali”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.