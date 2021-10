Droga e spaccio con tanto di telecamere e vedetta sul tetto: arrestato 21enne Controlli, perquisizioni e strade a setaccio a Torre Annunziata

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli hanno effettuato un servizio alto impatto in città.

Posti di controllo rafforzati e diverse perquisizioni nel rione di edilizia popolare “Parco Trento” noto per la tragica morte di Matilde Sorrentino. I carabinieri della compagnia oplontina sono stati affiancati dai militari del reggimento Campania, dal nucleo cinofili, dal nucleo carabinieri elicotteristi di pontecagnano e dai vigili del fuoco. Quest’ultimi impegnati per la rimozione degli ostacoli fissi.

86 persone identificate e 57 veicoli controllati, 8 di questi sono stati sequestrati. Durante le operazioni è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 37 grammi di marijuana, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e 3 coltelli a serramanico. La droga era all’interno di una cantina ma non è stato semplice trovarla. La chiave del “nascondiglio” era infatti all’interno dell’abitazione del 21enne e non apriva alcuna porta. I militari hanno setacciato tutti i locali del piano terra, ad uno ad uno, fino a quando quella chiave non ha aperto la serratura della cantina utilizzata dal ragazzo che è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.

Il servizio anti droga è continuato con il rinvenimento e sequestro di un sistema di videosorveglianza abusivo. 4 le microtelecamere sequestrate che erano state posizionate nell’impianto della corrente elettrica esterna che perimetra il palazzo sorvegliando così l’intera area. I carabinieri hanno appurato che la “diretta” poteva essere vista e registrata da un dispositivo nascosto sul tetto dove l’eventuale vedetta si posizionava.

Rinvenuta e sequestrata in un’area comune una pistola replica marca “Bruni” calibro 8 modificata e priva di tappo rosso con 45 proiettili a salve dello stesso calibro. I carabinieri insieme al personale dell’agenzia dei monopoli di stato hanno controllato 4 sale scommesse a via vittorio veneto identificando tutti i presenti. Sanzionata un’attività perché trovata in difetto della prevista documentazione autorizzativa relativa agli apparecchi di intrattenimento ivi presenti e alla somministrazione di bevande e alimenti.