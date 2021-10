Napoli, Cimitero delle Fontanelle ancora off limit. L'indignazione di Borrelli Europa Verde: "Trovare subito i fondi per restituire questo luogo magico alla città e ai turisti"

"Per il Cimitero delle Fontanelle non ci sono soldi e così uno dei luoghi più suggestivi della nostra città resta ancora interdetto ai napoletani e ai tanti turisti giunti fin qui per calarsi nella magìa del culto delle ‘anime pezzentelle.

E’ quanto risulta dalla risposta alla mia nota indirizzata due settimane fa all’assessore alla Cultura del comune di Napoli Annamaria Palmieri. Sono trascorsi sette mesi dal sopralluogo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio che aveva diffidato il comune ad attivarsi per la manutenzione del sito affinchè potesse essere riaperto al pubblico. In tutto questo tempo nulla è stato fatto e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Napoli deve ripartire dalla sua straordinaria vocazione turistica, difendendo i suoi tesori e promuovendoli nel mondo. E’ inconcepibile che questo sito di straordinaria importanza sia rimasto mortificato da una superficialità amministrativa sconcertante."

Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli che lo scorso 21 settembre aveva inviato una nota all’assessore Palmieri.