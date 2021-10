Minore accoltellato a Napoli, violenta lite finisce nel sangue: si indaga Un pestaggio, che solo per un soffio non è finito in tragedia

La polizia sta cercando di fare piena luce sull'ennesimo e grave episodio di violenza verificatosi a Napoli. Un minore di 17 anni è stato ferito a coltellate in via Sedile di Porto, nei pressi dell'Università, in circostanze non ancora chiare. Il ragazzo è stato colpito più volte e trasportato in ospedale al Vecchio Pellegrini. Le sue condizioni sono ritenute serie, ma non è in pericolo di vita. L'episodio si sarebbe vericato nel cuore della movida, sotto gli occhi di più persone. Un pestaggio violento che solo per un soffio non è finito in tragedia. La polizia sta ricostruendo l'accaduto, raccogliendo testimonianze ed elementi utili alle indagini. Determinanto potrebbero essere anche le telecamere della zona