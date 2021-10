Sorpresi in auto con una pistola: un uomo arrestato e una donna denunciata Intervento della polizia in Piazza Garibaldi

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazza Garibaldi un’auto con a bordo una coppia ed hanno rinvenuto, in una borsa sotto il sedile lato passeggero, una pistola Viking con 14 cartucce cal. 9; inoltre, gli operatori hanno accertato che l’uomo era beneficiario di un permesso premio poiché già detenuto presso la Casa Circondariale di Secondigliano per reati contro la persona.

Un 41enne napoletano, è stato arrestato per porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione, mentre la donna, una 37enne napoletana, è stata denunciata per ricettazione

A San Gennaro Vesuviano, gli agenti del locale commissariato con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di San Gennaro Vesuviano in piazza Margherita, via Ferrovia, via Ottaviano, via Nola, via Napoli, via Ruocchi e via Mandrile.

Nel corso dell’attività sono state identificate 118 persone, controllati 64 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada per guida di veicolo con potenza superiore a quella consentita per conducenti al primo anno di rilascio della patente.